Dois jogadores da Fiorentina infetados com Covid-19

A Fiorentina anunciou este domingo que dois jogadores do plantel, Erick Pulgar e Simone Ghidotti, testaram positivo à covid-19.





No comunicado, o clube esclarece ainda que os futebolistas estão a cumprir isolamento e que se encontram assintomáticos, sendo que o grupo vai manter o plano de atividades, com o próximo treino agendado para esta segunda-feira.A Fiorentina junta-se assim a Cagliari, Juventus, Bolonha, Nápoles e Torino, no lote de equipas da Serie A que já anunciaram casos de infeção pelo novo covid-19.