Dois jogadores do Torino testam positivo à Covid-19

O Torino anunciou esta quinta-feira que há dois jogadores que acusaram positivo no rastreio à Covid-19 na sequência da ronda de testes realizada a todo o plantel e elementos do clube antes do arranque dos trabalhos da pré-temporada.





O clube italiano explicou que autoridades de saúde foram imediatamente informadas e que os dois futebolistas se encontram assintomáticos e em isolamento domiciliário, de modo a respeitar as normas do protocolo sanitário.Na nota, o emblema de Turim acrescentou ainda que há mais três futebolistas sob vigilância, depois de terem estado em contacto com os dois infetados.