Dois milhões para Zlatan Ibrahimovic

O Milan vai tentar desviar Ibrahimovic do LA Galaxy já em janeiro, conforme adiantou Record na última edição, propondo-lhe 2 milhões de euros por seis meses de contrato. O goleador sueco está interessado em voltar ao Milan, mas quer ver incluída no vínculo uma cláusula de opção por outra temporada. O clube italiano equaciona ainda um ataque a Arturo Vidal, aproveitando o facto de o chileno não ter o protagonismo que queria no Barcelona.

Marco Fassone, antigo CEO do Milan, admite que o emblema esteve interessado em Ronaldo. "O senhor Li [o então dono do Milan] queria o Cristiano e em julho de 2017 reunimo-nos com Jorge Mendes. Acabei por convencer o senhor Li a desistir do sonho, pois era um jogador muito caro", conta.