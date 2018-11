Domenico di Carlo é o novo treinador do Chievo

O Chievo Verona apontou esta terça-feira Domenico di Carlo como o seu novo treinador, após despedir Giampiero Ventura, com apenas quatro jogos ao serviço desta equipa da liga italiana, informou o clube na sua página oficial."O AC Chievo Verona anuncia que confiou a gestão da equipa principal a Domenico di Carlo. O acordo alcançado é de um ano", revelou a formação transalpina, dando conta do regresso de di Carlo ao clube, do qual salvou duas vezes da despromoção.Domenico di Carlo irá substituir Giampiero Ventura, que, nos quatro jogos que esteve à frente dos 'burros voadores', ganhou um e perdeu três. O Chievo Verona começou a temporada com Lorenzo D'Anna, que foi despedido do cargo após dois empates e seis derrotas.O Chievo Verona, que foi forçado a começar a presente temporada da liga italiana com três pontos negativos devido a irregularidades financeiras, é o último classificado do campeonato, sem qualquer ponto.