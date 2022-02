Donadoni rendido a Leão

Com três golos nas últimas cinco jornadas, Rafael Leão tem sido a grande figura do Milan – que hoje defende a liderança na visita à Salernitana – e, ontem, foi Roberto Donadoni a destacar a evolução do português."Tem qualidade acima da média mas só o tempo definirá a sua real dimensão. O próximo passo é a continuidade, unida à consciência de ser um grande jogador. Um passo crucial não só a nível pessoal mas também para toda a equipa: acontecerá quando os companheiros olharem para ele para resolver as situações mais complexas . Então, será o líder. Não por definição, mas por reconhecimento dos outros", referiu o ex-craque do Milan à ‘Gazzetta dello Sport’.