Donnarumma teme Cristiano Ronaldo

Gianluigi Donnarumma, guarda-redes do Milan, confessou que Cristiano Ronaldo é o avançado que lhe dá maiores pesadelos. "Já enfrentei grandes avançados, mas aquele que mais temi sempre foi o Cristiano Ronaldo", afirmou o internacional italiano, que já sofreu três golos do craque português da Juventus, um deles que valeu a conquista da Supertaça, em 2019.





A fazer a preparação em casa, tal como grande parte dos futebolistas em todo o Mundo, face ao surto da Covid-19, o guarda-redes de 21 anos garante que quer ficar no Milan, apesar do interesse de grandes clubes. "A camisola do Milan significa muito para mim, já que cresci em Milão. Sempre fui adepto do clube e só posso dar tudo por esta camisola."