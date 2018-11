Donnarumma viu Ronaldo fora da PlayStation e ficou... envergonhado: «Nem lhe disse nada»

Gianluigi Donnarumma, guarda-redes do AC Milan, revelou que cruzar-se com Cristiano Ronaldo após a derrota dos rosseri em San Siro frente à Juventus a 11 de novembrofoi uma grande emoção, já que estava mais habituado a conviver com CR7... na PlayStation."Foi uma grande emoção. Jogava sempre contra ele na PlayStation. Não lhe disse nada porque estava envergonhado. Os campeões fazem-te crescer", revelou o guardião, de 19 anos, em entrevista à 'RAI Sport'.O guarda-redes rossoneri comentou ainda a, avançado que 'perdeu a cabeça' já perto do final da partida frente à Juventus, a sua antiga equipa."Higuaín é uma boa pessoa e depois pediu desculpa, a nós e na imprensa. Era um jogo muito importante para ele. Há que entender que cometeu um erro e que não o repetirá de novo. Também falou com o árbitro depois e pediu desculpa. O Gattuso não lhe disse nada. Estava bastante arrependido", comentou.Donarrumma volta a San Siro este sábado, mas agora para defender as cores da seleção italiana frente a Portugal (19h45) no Grupo 3 da Liga das Nações, encontro que não contará com a presença de Cristiano Ronaldo.