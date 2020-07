Dono da Fiorentina após assalto a casa de Ribéry: «Estou chocado»

Rocco Commisso nem queria acreditar quando soube que a casa de Franck Ribéry em Florença tinha sido assaltada, enquanto a Fiorentina defrontava o Parma, ontem à noite. O jogador chegou à residência e deparou-se com uma grande confusão; posteriormente deixou um post nas redes sociais dando a entender que podia ir embora. O dono do clube promete ajudar.





"Estou muito desiludido e chocado com o que aconteceu ao Ribéry domingo à noite", admitiu Commisso, ao site do clube. "Mandamos-lhe o nosso apoio, a ele e à sua bonita família. À margem da perda financeira, estes acontecimentos são traumáticos para as vítimas, que muitas vezes perdem bens de valor pessoal incalculável. Mas mais importante do que isso, perde-se a sensação de segurança que todos devemos ter quando deixamos as nossas famílias - mulheres e filhos - em casa."Depois, o dono do clube deixou uma garantia: "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar o Franck a sentir-se seguro outra vez e a ultrapassar isto. Garanto que toda a família da Fiorentina vai mostrar solidariedade, bem como todo o carinho que temos por ele."