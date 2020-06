Dono do Brescia 'ataca' Balotelli: «Vive à margem das regras»

Massimo Cellino, dono do Brescia e que também detém o Leeds em Inglaterra, voltou a 'atacar' Mario Balotelli, avançado italiano do Brescia de 29 anos, que ainda não apareceu nos treinos, após a quarentena devido à pandemia de coronavírus. Cellino está farto das atitudes do internacional transalpino e não poupa nas palavras para descrever o seu comportamento, naquela que considera agora como uma aposta completamente falhada da sua parte.





"Perdi muito ao contratá-lo. Na altura tentei e ele fez o resto. A representar o Brescia poderia regressar à seleção, jogar na Europa, perto de casa, da sua mãe, dos seus irmãos e dos seus amigos... Pensei que estavam reunidas as condições ideiais. Mas, não há nada a fazer. O Mário vive à margem das regras ou com as suas próprias regras. Dizes-lhe para fazer uma coisa e ele faz outra", salientou Cellino em entrevista ao 'Corriere dello Sport'.Já se adivinhava que o futuro de Balotelli no clube estava por um fio e esta entrevista vem comprovar isso mesmo, mas o dono do Brescia ainda acrescentou que o agente do jogador continua a querer colocar o jogador noutros emblemas. "O Raiola (empresário de Balotelli) por vezes pede-me que lhe dê uma ajuda para encontrar outro clube para o Mario. Neste momento, ele está distante da equipa do Brescia. Não estamos a falar de uma criança, já vai a caminho dos 30", sublinhou.