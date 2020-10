Dono do Brescia perde a paciência: «Dou o clube a quem estiver interessado»

Massimo Cellino desligou os seus cinco telemóveis no último dia de transferências e avisou que está disponível para dar o Brescia a quem o quiser. O dono do clube perdeu a paciência com os jogadores, que depois de descerem de divisão são últimos classificados na Serie B.





"Depois de 30 anos no mundo do futebol, nunca tinha sido ameaçado por jogadores", contou Cellino ao 'Novantesimo Minuto'. "Jogadores que querem ser vendidos, caso contrário entram em depressão. Não têm um pingo de educação", atirou.Mas se é isso que eles querem, não será isso que vai acontecer, pois o dono do Brescia desligou os telemóveis no último dia do mercado de transferências e não está disponível para ouvir propostas. "Tenho cinco telemóveis e estão todos desligados. Por que motivo eles [jogadores] telefonam para mim quando há um diretor desportivo? Se alguém quiser, que avance, dou o clube a quem estiver interessado."