Dries Mertens prolonga contrato com o Nápoles

O futebolista belga Dries Mertens, máximo goleador da história do Nápoles, estendeu o seu vínculo contratual com a equipa italiana, anunciou esta quarta-feira o emblema napolitano.

"Feliz por ficarmos juntos mais tempo. Viva Dries!", escreveu também o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis na sua conta no Twitter, anexando uma foto com o avançado belga, de 33 anos, que chegou ao Nápoles na época de 2013/14, proveniente do PSV Eindhoven.

Minutos depois do presidente Aurelio De Laurentiis ter anunciado o acordo de renovação, Mertens publicou no Twitter a mensagem "a história continua" e anexou um vídeo no qual compilou as imagens dos melhores momentos que viveu em Nápoles.

Embora De Laurentiis, de 71 anos, não tenha referido a duração da extensão do contrato de Mertens, o Nápoles acabou por revelar que era até 2022.

O internacional belga estendeu o seu contrato a algumas horas do início da final da Taça de Itália, entre o Nápoles e a Juventus, do português Cristiano Ronaldo, que terá lugar no estádio olímpico de Roma (com início às 20h00 de Lisboa).

Na meia-final com o Inter Milão, com o golo decisivo que valeu a presença na final, Mertens tornou-se no principal goleador do Nápoles, com 122, superando o eslovaco Marek Hamsik, com 121, e o argentino Diego Maradona, com 115.