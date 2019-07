Duelo entre Cristiano Ronaldo e Bruno Alves na 1.ª jornada da Serie A 2019/20

Já é conhecido o calendário para a nova época desportiva da Liga italiana e nada melhor que um duelo entre portugueses para arrancar com a temporada 2019/20. A 1.ª jornada do campeonato italiano arranca com a deslocação da Juventus, de Cristiano Ronaldo, ao terreno do Parma, capitaneado por Bruno Alves.O Inter, de João Mário, recebe o recém-promovido Lecce e o Nápoles, de Mário Rui, desloca-se ao terreno da Fiorentina. Por outro lado, Paulo Fonseca, técnico da AS Roma, estreia-se frente à Génova.Na 2.ª jornada, é o momento do reencontro entre Maurizio Sarri e o Nápoles. O técnico italiano, que orientou a Gli Azzurri entre 2015 e 2018, apresenta-se agora como rival, num dos jogos mais aguardados na próxima temporada na Serie A. Ainda nessa jornada, destaque para o dérbi entre Lazio e a Roma.