Dybala admite interesse de United e Tottenham: «Estive à espera de sair até ao último minuto»

Paulo Dybala esteve muito perto de sair da Juventus no último verão. O internacional argentino admitiu, esta sexta-feira, em entrevista ao 'The Guardian' o interesse de Manchester United e Tottenham no mercado de transferências e como a pouca utilização na 'Vecchia Signora' do então Massimiliano Allegri quase o colocou na Premier League.





"Estive muito perto de deixar o clube. [A saída] Estava nos planos do clube, eu sabia. Até ao último minuto, estivemos à espera [de uma proposta]", revelou o criativo sul-americano.Para Dybala, a chegada de Maurizio Sarri acabou por ser benéfica para o seu desempenho profissional. "A chegada de [Maurizio] Sarri ajudou-me imenso. Ele quis que eu continuasse, algo que deu-me força quando ninguém sabia o que podia acontecer comigo. Sabia que ele podia ensinar-me, ajudar-me a trazer o melhor de mim outra vez", referiu.Com mais dois anos de contrato com a Juventus, Paulo Dybala assume que o seu futuro mantém-se em aberto, atribuindo a responsabilidade da sua continuidade no clube à direção."Ainda tenho dois anos de contrato. Não é um tempo relativamente curto, mas também não é um período longo. Vamos ver quais serão os planos do clube para mim, se eles pensam que eu devo sair no próximo mercado de transferências ou se eles querem que eu continue. É uma decisão para o clube. É tudo muito difícil de se saber, são coisas que mudam num segundo. Mas aqui estou eu, num clube que me trata bem; estou feliz e confortável", apontou.