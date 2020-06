Dybala: «Ainda não estou a 100 por cento»

Paulo Dybala, avançado da Juventus, foi um dos jogadores que contraiu o novo coronavírus e que, segundo as informações que foram saindo, teve de aguardar bastante tempo para se ver livre da maleita. Agora, de regresso aos treinos o dianteiro da Vecchia Signora considera que ainda não encontrou a sua melhor forma física.





"Tive coronavírus, mas agora sinto-me muito melhor. Não estou a 100%, mas estou muito bem. Estamos de volta aos treinos e o futebol também está quase a regressar. Em breve estaremos a fazer aquilo que mais amamos", confessou à margem de evento de eSports.As competições em Itália estão praticamente a regressar com as primeiras datas a serem reservadas para a conclusão da Taça de Itália, sendo que a Série A retorna no fim de semana de 20 e 21 de junho. Dybala, apesar da confissão, está preparado para os desafios."Espero que possamos divertir-nos. É assim que devemos encarar este regresso, porque teremos muitos jogos consecutivos, e todos terão a oportunidade de assistir a um jogo diferente todos os dias. Será lindo", sublinhou.