Dybala compara Cristiano Ronaldo a Messi: «Com CR7 aprendi a dedicação ao desporto»

Numa entrevista ao portal saudita ‘Al Arabi Al Jadeed’, Dybala comparou Cristiano Ronaldo a Lionel Messi."Com o Cristiano aprendi a dedicação ao desporto, esta atitude perante a vitória. No entanto, jogar com Messi era o meu sonho de infância. Ele é uma inspiração contínua, para nós que temos a sorte de o ver ao nosso lado no relvado", frisou o argentino.Recorde-se que Paolo Dybala partilhou o balneário com o português quando estava na Juventus. Entre 2018 e 2022 jogaram juntos 98 vezes.