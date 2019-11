Dybala e as conversas com Ronaldo: «Temos uma boa onda»

Paulo Dybala contou numa entrevista ao diário espanhol 'El País' como é dividir o balneário com Cristiano Ronaldo na Juventus e com Lionel Messi na seleção argentina.





"Quando o Cristiano foi contratado pela Juventus os meus amigos diziam-me 'já tinhas o melhor na seleção e agora trazem-te o outro melhor'. Eu respondia 'estão enganados, isto é uma vantagem para mim'", contou o avançado argentino. "Posso estudá-los todos os dias. Quem não quer trabalhar com os melhores? Estamos a falar de dois fenómenos, dois tipos que estão um ou dois degraus acima dos restantes. Ele potenciaram-se e fizeram muito bem um ao outro."Depois, Dybala falou da sua relação com cada um deles. "Tenho uma boa onda com o Cristiano. Conversamos muito, às vezes ficamos a falar um bom bocado da seleção, da Juventus, mas também de coisas que nada têm a ver com futebol. Com o Leo também, a minha relação com ele cresceu muito. Partilhamos tardes de 'mate' e temos um grupo em que fazemos jogos de cartas."