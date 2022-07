Dybala revela a pergunta que fez a Mourinho antes de assinar pela Roma

Grande reforço da Roma para a nova temporada, Paulo Dybala foi esta terça-feira apresentado oficialmente como jogador da turma da capital, numa conferência de imprensa na qual falou de tudo um pouco. Desde o processo de saída da Juventus, ao número escolhido e ainda a conversa que teve com José Mourinho que o ajudou a decidir-se pela Roma."A primeira coisa que perguntei ao treinador foi aquilo que tencionavamos ganhar. Gosto de ganhar, ele também. Tanto o clube como Mourinho deram algumas certezas, há uma grande confiança e consciência. Isso é muito importante quando queremos dar o passo em frente e ir à procura de alcançar objetivos. Vou tentar dar o meu melhor e aportar a minha experiência para continuarmos a ganhar. Falei bastante com o diretor [Tiago Pinto], com o treinador e o presidente, para saber como a equipa estava a ser construída. E não tive muitas dúvidas", assumiu o argentino.Dybala detalhou ainda o processo da sua saída da Juventus a custo zero (após o término do vínculo). "Creio que o [Maurizio] Arrivabene [diretor desportivo da Juventus] foi bastante claro. Tínhamos um entendimento para assinar em outubro e depois pediram-me para esperar. Em março o clube disse-nos que não nos queriam no futuro do projeto. Não foi um problema. Financeiramente decidiram tomar uma outra decisão com o treinador. Disse-lhe que, se era essa a sua decisão, não seria problema".Quanto ao número da camisola, Dybala ficará com o 21, pese embora ter tido a oportunidade de ficar com a 10. "O mais importante para mim, sempre o disse, é saber quem foi a última equipa a vesti-la. Há respeito, é uma camisola importante para os adeptos. A número 21 também o é, pela seleção nacional, por aquilo que tive quando comecei a ganhar pela Juventus. Quem sabe no futuro, mas por agora estou feliz com a 21", finalizou.