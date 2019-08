Edin Dzeko renova com a Roma até 2022

O internacional bósnio Edin Dzeko renovou contrato por mais duas temporadas com a Roma, até 2022, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga italiana, que é treinado pelo português Paulo Fonseca.Dzeko, de 33 anos, terminava contrato com os giallorossi no próximo ano, depois de ter chegado à capital italiana em 2015, então por empréstimo do Manchester City."Nas últimas semanas percebi o quanto o clube queria que eu ficasse. As conversas com a direção, o trabalho que tenho desenvolvido com o novo treinador, a relação com os colegas de equipa e o amor dos adeptos fizeram-me perceber que Roma é a minha casa", afirmou Dzeko, em declarações reproduzidas no site dos romanos.A renovação do vínculo coloca um ponto final na eventual saída do avançado bósnio, que vinha sendo fortemente associado ao Inter de Milão.O capitão da seleção da Bósnia-Herzegovina, cujo passe foi adquirido em definitivo pela Roma em 2016, por 11 milhões de euros, conta ainda com passagens por Zeljeznicar, Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburgo e Manchester City.