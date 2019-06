El Shaarawy a caminho da China desfalca Paulo Fonseca

El Shaarawy pode estar a caminho dos chineses do Shanghai Shenhua, equipa orientada por Quique Flores, de acordo com o site italiano 'calciomercato'. O técnico espanhol foi decisivo para convencer o avançado transalpino de 26 anos sobre o projeto desportivo do atual 14º classificado da liga chinesa. Como fator persuasor, os responsáveis do clube asiático acenam com um ordenado de 15 milhões de euros líquidos por ano, faltando agora o entendimento entre os clubes.





A Roma de Paulo Fonseca está recetiva à mudança do atacante por 20 milhões de euros, enquanto o Shanghai oferece 16 milhões com bónus. O entendimento está próximo e o técnico português pode perder mais uma solução para o ataque romano.