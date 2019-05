Em Itália colocam Allegri na rota do PSG

A imprensa italiana refere esta segunda-feira que Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, está nas cogitações de Antero Henrique para substuir Thomas Tuchel no comando técnico do PSG.



Apesar de ter garantido a conquista do campeonato, a formação parisiense falhou o objetivo de chegar pelo menos à final da Liga dos Campeões, além de ter perdido a Taça de França, para o Rennes. Diz-se que o alemão - que tem contrato até 2021 - não vai continuar na próxima época e Allegri é um dos nomes que o diretor desportivo português tem debaixo de olho. Antonio Conte - atualmente desempregado - é outro.



Allegri passou por uma situação parecida com a de Tuchel na Juventus: ganhou o campeonato mas falhou na Champions. Fala-se numa eventual saída do técnico, mas o 'Corriere dello Sport' adianta que o treinador tem neste momento 75 por cento de hipóteses de continuar em Turim. Tudo vai depender de uma conversa com o presidente Andrea Agnelli sobre a próxima época. Na Juve há quem gostasse de ver o regresso de Antonio Conte...