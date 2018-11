Em Itália dizem que Dybala foi "Ronaldizado"

A primeira página do Tuttosport desta segunda-feira A primeira página do Tuttosport desta segunda-feira

Paulo Dybala está a ter um início de época muito positivo ao serviço da Juventus e, em Itália, as prestações do argentino também se devem a Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal 'Tuttosport', CR7 está a contribuir para a 'metamorfose' do argentino, que está a ser "Ronaldizado".Um exemplo dado pelo jornal italiano prende-se com a forma como Ronaldo é o primeiro a chegar e o último a sair do centro de treinos da Juventus. "Esta obsessão pela perfeição já está a ter efeito nos bianconeri e em especial em Dybala", escreve o jornal, que diz também que CR7 corrige Dybala em alguns momentos.O mesmo jornal também refere que, curiosamente, Ronaldo está a fazer mais assistências, "tornando-se num jogador de equipa". "Esta atitude liga com a maturação de Dybala, mais ciente das suas responsabilidades", pode ler-se.