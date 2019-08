Em Itália explicam por que motivo Ronaldo quer Icardi na Juventus

A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta manhã que Cristiano Ronaldo confessou no balneário da Juventus que gostaria de ver Mauro Icardi nos bianconeri. O português também considera Romelu Lukaku - belga do Manchester United, outro dos alvos apontados - uma boa contratação, mas a sua preferência vai para o argentino, que passa por um mau momento no Inter e está de saída dos nerazzurri.





Segundo adianta o jornal, Ronaldo diz que Icardi é o tipo de jogador que abre espaços na área e que a Juve precisa de um jogador com estas características. Será que o treinador Maurizio Sarri concorda com o português?Seja como for, tudo vai depender do futuro de Paulo Dybala. O argentino da Juventus, que anteontem se juntou à equipa em Turim depois das férias, tem sido dado como transferível para Inglaterra e, se sair, o campeão italiano vai ter mesmo de ir 'às compras' por um avançado.