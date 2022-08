Em Itália sugerem um "Brexit" no futebol com a criação de uma Superliga sem os ingleses

Adriano Galliani, antigo vice-presidente do Milan, agora diretor geral do Monza, clube detido por Silvio Berlusconi que na última época subiu à Serie A, deu uma entrevista ao jornal 'Tuttosport' em que sugeriu "um Brexit no futebol" e a criação de uma Superliga "sem os clubes ingleses".Galliani vê, assim, a solução para a desigualdade económica entre os clubes europeus. "Podia ser uma solução, mas sem os ingleses. Devia haver um Brexit no futebol. Seria um verdadeiro campeonato europeu, sem os britânicos. Que parece o facto de os ingleses terem fugido da Superliga porque os adeptos não a queriam?", questionou o dirigente italiano, citado pela agência EFE."Os 20 clubes da Premier League faturam quase quatro vezes mais do que os 20 da Serie A. O Monza obtém 33 milhões de direitos televisivos, 3 dos quais têm de ser doados à Serie B. Total: 30 milhões. Um recém-promovido à Premier League ganha 160 milhões. Como posso competir com o Nottingham Forest?", constatou.