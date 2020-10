Empoli e Spal surpreendem equipas da Serie A na Taça de Itália

As equipas da Serie A revelaram esta quinta-feira grande supremacia sobre as do segundo escalão do futebol italiano, apurando-se em clara maioria para a quarta ronda da Taça, com Empoli e Spal a contrariarem a tendência.

A maior surpresa veio do Empoli, líder da Serie B, que ganhou por 4-2 em casa do Benevento, 13.º entre os maiores do futebol transalpino.

O Spal, igualmente do escalão secundário, acabou por se impor, nos penáltis, em casa do Crotone, após 1-1 ao fim dos 120 minutos no campo do lanterna-vermelha da Liga.

O Lecce ameaçou a surpresa quando começou a ganhar no reduto do Torino, contudo este ainda empatou e, já na segunda parte do prolongamento, apontou dois golos e venceu por 3-1, evitando o desaire.

O Verona empatou 2-2 com o 'secundário' Veneza e só continua na prova por ter sido mais certeiro no desempate por penáltis.

A confirmar a supremacia dos mais cotados, o Cagliari venceu a Cremonese por 1-0, o Parma o Pescara por 3-1, o mesmo resultado com que a Udinese se impôs ao Vicenza, enquanto o Spezia ganhou por 2-0 na visita ao Cittadella.

A Fiorentina ganhou ao Pádua, do terceiro escalão, por 2-1.

Os primodivisionários Sampdoria e Bolonha já tinham garantido terça-feira o seu lugar na quarta eliminatória, ao afastarem, respetivamente, Salernitana e Reggina, ambos da Serie B.

Nesta terceira eliminatória entraram em prova as equipas da Serie A que não estão a participar nas competições europeias.