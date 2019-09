Emre Can deixa mensagem aos adeptos da Juventus depois de criticar opções de Sarri

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Emre Can (@ec2323) a 4 de Set, 2019 às 7:55 PDT

"Estarei sempre grato à Juventus e à forma como me ajudaram desde o primeiro dia que faço parte deste clube, principalmente durante a minha doença. Por todo o respeito que tenho pela Juventus e pelos meus companheiros de equipa, cujo sucesso sempre foi a minha prioridade, não vou dizer mais nada e continuar a lutar em campo."Esta foi a mensagem que Emre Can publicou na sua conta de Instagram esta quarta-feira, já depois de ter acusado o treinador Maurizio Sarri de não ter sido sincero.Emre Can ficou fora da lista de 22 convocados da Juventus para disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões, um opção que o deixou "chocado e zangado ", confessou na concentração da seleção germânica."Na semana passada o clube prometeu-me mais, conversei com outras equipas e podia disputar a Liga dos Campeões. O treinador não foi sincero comigo. Se soubesse antes, já não estava na Juventus", admitiu Emre Can.