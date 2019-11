Emre Can desejado por gigantes europeus

Ostracizado no plantel da Juventus, após a chegada de Maurizio Sarri, o médio alemão Emre Can promete ser um dos destaques na próxima janela de transferências. De acordo com o 'Calciomercato', sucedem-se as reuniões para garantir o centro-campista já em janeiro por parte de PSG, Bayern Munique e Manchester United.





Os três gigantes do futebol do Velho Continente querem assegurar o quanto antes o médio de 25 anos, que soma 5 jogos pela vecchia signora esta temporada, tendo inclusive ficado de fora da lista para a Champions . Emre Can chegou a Turim no verão de 2018, a custo zero, depois de ter representado o Liverpool.