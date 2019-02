Emre Can: «No ano passado perdi contra Ronaldo... este ano quero ganhar»

Tal como muitos dos jogadores que integram o atual plantel da Juventus, Emre Can também tem na memória a final da Liga dos Campeões da época passada, perdida diante de um Real Madrid que na altura tinha Cristiano Ronaldo. Agora que tem o português como colega de equipa, o médio alemão de 25 anos espera no final da época estar no outro lado da barricada e conquistar a prova máxima de clubes da UEFA ao lado de CR7."No ano passado perdi a final da Champions contra o Ronaldo. Este ano quero ganhá-la ao lado dele. Já ouvi muitas vezes os nossos adeptos dizerem que temos de ganhar a Liga dos Campeões... Eles mal podem esperar e nós também não!", começou por dizer, em declarações à Sky Sport Italia.Uma entrevista na qual deixou elogios à forma de estar do avançado português. "É um prazer jogar com o Ronaldo. Todos gostariam de o ter na sua equipa. É um campeão dentro do campo e muito boa pessoa fora dele. Está sempre disponível e acabas por aprender imenso com ele. Impulsiona toda a equipa e o próprio clube".Voltando à Champions, Emre Can alertou para as dificuldades que a Vecchia Signora encontrará nos oitavos-de-final. "Será muito difícil diante do Atlético Madrid, a equipa que teremos pela frente. São um adversário forte, que defende muito bem e contra o qual é complicado atuar, mas somos a Juventus, temos de acreditar em nós mesmos e tentar vencer."