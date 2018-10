Emre Can operado com sucesso a nódulo na tiróide

O alemão Emre Can, que atua na Juventus com o português Cristiano Ronaldo, foi operado esta segunda-feira com sucesso a um nódulo na tiróide que foi detetado pelo clube de Turim no dia 21 de outubro.O jogador, que foi contratado no último verão pela Juventus depois de o seu contrato com o Liverpool ter expirado, submeteu-se, nos últimos dias, a exames médicos e decidiu submeter-se à intervenção cirúrgica, segundo o clube."A operação foi realizada hoje, em Frankfurt, pelo professor Vorlaeder, contou com a presença do doutor Claudio Rigo, responsável de saúde da Juventus, e correu de forma perfeita", prosseguiu o clube.O nódulo na tiróide foi detetado a Emre Can há oito dias e o futebolista não participou nos últimos três jogos, frente ao Génova e ao Empoli, para a Liga italiana, e o Manchester United, equipa treinada pelo português José Mourinho, num jogo a contar para a Liga dos Campeões."Nos próximos dias, já será possível prever com maior exatidão o tempo necessário para que o jogador volte à atividade desportiva", anunciou o clube italiano.O jogador alemão esteve presente em todos os jogos da Juventus até ser descoberto o nódulo na tiróide, tendo efetuado quatro jogos como titular, e seis como suplente utilizado.