Era fã de Buffon, teve na mão um contrato com a Roma e agora vai ser ordenado padre

Samuel Piermarini era fã de Buffon e hoje podia estar na Roma. O guarda-redes, um apaixonado por futebol, foi aprovado aos 17 anos para integrar os escalões de formação dos gliarossi pelo treinador Andrea Stramaccioni, mas acabou por seguir outro caminho. O caminho da fé. Piermarini vai ser ordenado padre pelo Papa Francisco, 11 anos depois de ter recusado o convite da Roma.





"Eles estavam à procura de um segundo guarda-redes para a competição sub-17 do campeonato italiano e depois do teste fui chamado pelo técnico Andrea Stramaccioni, que me disse que eu podia assinar o contrato. Mas respondi que em vez de futebol escolhia a batina", contou o seminarista, de 28 anos, ao jornal 'Corriere della Sera'."Eu tinha uma namorada, uma escola, o futebol. Os meus amigos perguntaram-me 'o que estás a fazer?' Mas havia esta pergunta em mim: 'Senhor, não estás a chamar-me para outra vida?'", recordou.Apesar de não ter seguido a carreira de futebolista, Piermarini continuou a jogar futebol e disputou a Clericus Cup, um torneio organizado entre as universidades pontifícias, tendo sido o capitão da equipa do seminário Redemptoris Mater de Roma.