Eriksen: «Pensei pedir ajuda a Lukaku e Young, mas seriam muitos dias a dormir no sofá»

Christian Eriksen, médio do Inter, diz estar a viver um autêntico "pesadelo" em Milão. O jogador, de 28 anos, trocou o Tottenham pelo clube italiano e neste momento encontra-se a viver no centro de estágio. O médio estava num hotel, mas com a pandemia de Covid-19 e o encerramento de grande parte das superfíceis, acabou por ter de ir para a cidade desportiva do clube. O desespero foi tanto que o dinamarquês pensou em pedir a Lukaku ou Ashley Young para dormir nas suas residências.





"Pensei em conversar com eles, mas eles já tinham de cuidar das suas famílias, e 14 dias a dormir no sofá de alguém é muito tempo. Por isso, acabei por ficar nas instalações do clube com um cozinheiro e cinco funcionários que alternavam entre si para proteger suas famílias ", revelou Erisken, ao 'The Sun'.Os treinos, conta, eram no parque de estacionamento. "Corria no parque. Calculei que podia percorrer 35 metros, mais 35 para voltar e foi assim que comecei", explicou.O pior aconteceu mesmo fora das instalações do Inter. "Um dia fui detido pela polícia no supermercado. Tive de explicar o que estava a fazer fora de casa e para onde ia. Foi difícil devido à língua", admitiu.Por tudo isto, Eriksen reconhece que ainda não se conseguiu adaptar a Milão, que na verdade foi das cidades mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus.