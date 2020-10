Eriksen lança 'aviso' a Conte: «Não vou ficar todo o outono no banco»

Contratado no mercado de inverno, na altura como pedido expresso de Antonio Conte, Christian Eriksen chegou ao Inter Milão como grande aposta para ajudar o clube italiano a dar o salto para outro nível, mas nove meses depois a sua situação está longe de ser a ideal. Atuou em 28 encontros até ao momento, mas apenas em 12 deles foi titular, algo que o fez esta quinta-feira, na sequência do jogo da Dinamarca diante das Ilhas Faroé, deixar um 'aviso' ao técnico milanês.





"Espero bem não me sentar no banco durante todo o outono, já que não é essa a minha intenção e espero que não seja a do clube ou do treinador. Há muitos jogos para fazer e estou certo de que vou estar bem. Estou numa situação que nunca antes vivi. Comecei bem, mas depois veio a paragem pela Covid-19, algo que causou altos e baixos. As pessoas esperam que seja decisivo em todos os jogos, não foi assim e por isso agora olham para mim de outra forma", disse o dinamarquês, que chegou aos italianos proveniente do Tottenham de José Mourinho.