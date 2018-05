Esta é uma história de verdadeiro amor à camisola. É a história de um jogador que abdicou de muitos euros e do estrelato para ajudar o clube do coração. Trata-se do italiano Alessandro Lucarelli, hoje com 40 anos, que cumpriu aquilo que se propôs há três épocas: recolocar o Parma no principal escalão do futebol italiano.





Continuar a ler

O agora denominado 'Parma Calcio 1913' contou com um defesa central abnegado, determinado e ciente do quão espinhosa seria a sua missão. "Quando começava a resolver-se o o triste futuro do clube, tivemos de descer à Série D. Morri com o Parma e quero renascer com o Parma. Tenho 38 anos, recebi convites para continuar na Série A mas isso não me interessa", disse então o Lucarelli, que envergava a braçadeira de capitão desde 2013.



O sonho, o renascimento do Parma, tornou-se realidade esta época, com a subida à Série A. "É incrível! Um sonho! Já posso retirar-me feliz", confessou o central, que assim cumpriu a sua promessa. O agora denominado 'Parma Calcio 1913' contou com um defesa central abnegado, determinado e ciente do quão espinhosa seria a sua missão. "Quando começava a resolver-se o o triste futuro do clube, tivemos de descer à Série D. Morri com o Parma e quero renascer com o Parma. Tenho 38 anos, recebi convites para continuar na Série A mas isso não me interessa", disse então o Lucarelli, que envergava a braçadeira de capitão desde 2013.O sonho, o renascimento do Parma, tornou-se realidade esta época, com a subida à Série A. "É incrível! Um sonho! Já posso retirar-me feliz", confessou o central, que assim cumpriu a sua promessa.

Há três anos o Parma entrou na bancarrota e foi condenado a descer à Série D (escalão amador). Mas, ao contrário de todos os jogadores da equipa, que debandaram, Alessando Lucarelli ficou. Teve várias propostas para abandonar o clube e seguir a carreira noutras paragens, mas não aceitou nenhuma. Decidiu abraçar o projeto de recolocar o clube no escalão principal e liderou uma equipa que contou com cinco jogadores dos escalões de formação e 28 provenientes de outros clubes (entre compras e empréstimos).