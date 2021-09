Esteve 12 anos suspenso por doping e prepara regresso aos 46: Flachi tem proposta da 5.ª divisão

Depois de 12 anos afastado dos relvados, após ter sido suspenso (uma segunda vez...) devido a doping em 2009, Francesco Flachi pode estar de volta ao futebol. O antigo avançado da Sampdoria, atualmente com 46 anos, recebeu um convite de um clube da 5.ª divisão italiana e está a pensar aceitar. Ainda assim, apenas o pode fazer em janeiro, altura em que a suspensão termina.





"Perdi tudo naquele exato momento. Era um ídolo em Génova. Tinha começado o ano com dois golos marcados e tinha sido convocado para a seleção também", começou por dizer a antiga glória italiana à BBC Sport, para depois falar na oferta do Signa."Estou muito entusiasmado, porque a data está a aproximar-se. Tudo começou com uma brincadeira, mas depois começámos a falar mais seriamente sobre o assunto. Já ajudei o Signa 1914, dando uma ajuda nos escalões mais jovens", disse sobre algo que partiu do presidente do clube transalpino, Andrea Ballerini."Andrea começou a provocar-me e a dizer que eu já não podia jogar mais e que estava velho. Há 12 anos que não entro num campo de futebol de 11, mas sou um homem do futebol e vivo para as emoções, das quais sinto tanta falta. Estou a treinar agora e as sensações são semelhantes às que senti como jogador. A exposição e a pressão são diferentes, mas algumas dinâmicas do futebol, como o ambiente no balneário, são as mesmas em todos os níveis", acrescentou Flachi, que diz querer ajudar os mais novos."Sei que cometi um erro e fui punido por isso. Também sei que não sou tão rápido como era antes, mas posso fazer a minha parte e ajudá-los a acreditarem em si mesmos. Também quero que entendam o quão bonito é o futebol. Eles não podem desperdiçar o que eu deitei fora", finalizou.