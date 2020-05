Eto'o: «Mourinho convenceu-me com uma foto e uma mensagem»

Corria o ano de 2009 e os responsáveis catalães quiseram remodelar a frente de ataque, num negócio que envolvia pagar 30 milhões de euros mais Samuel Eto´o por Zlatan Ibrahimovic. Se o sueco foi um flop em Barcelona, o mesmo não se poderá dizer do avançado camaronês no Inter Milão. José Mourinho teve influência no momento de persuadir o Eto'o a ingressar nos nerazzurri.





"Foi muito simples. Ele enviou-me uma foto com a camisola número 9 do Inter Milão e e escreveu: 'É tua, está à tua espera'", explicou o ex-avançado em entrevista à 'Gazzetta dello Sport'.O agora retirado futebolista, de 39 anos, também recebeu uma mensagem do capitão do Inter naquela altura que "converteu num irmão". "A história da SMS dele é conhecida: um tal Materazzi escreve-me a dizer 'se vieres para o Inter ganharemos tudo'. Não tenho o número dele na lista do telemóvel e pergunto ao Albertini: 'É dele?'. E era. Nunca me havia acontecido algo assim em toda a carreira e essa mensagem dele teve um grande peso na minha escolha", reiterou o jogador que ganhou dois tripletes consecutivos, em que se incluem duas Liga dos Campeões."Foram coisas muito diferentes. O Inter esperava ganhar a Champions há 45 anos. Chegar a um local tão especial e ambicioso... Ganhar o troféu parecia uma tarefa única, um sonho", explicou Eto'o.