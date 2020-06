Ex-Benfica reage durante assalto: «Dei-lhe dois murros e ele caiu para trás»

Bryan Cristante, médio da Roma que jogou no Benfica, foi vítima de uma tentativa de assalto na última sexta-feira, quando seguia de carro nas ruas da capital italiana. Há poucos dias Samu Castillejo, do Milan, passou por uma experiência semelhante em Milão, com os ladrões a conseguirem roubar-lhe o Rolex.





Cristante contou ao jornal 'Il Mensagero' como tudo se passou. "Estava parado num semáforo quando um homem com um capacete de mota colocou a cabeça dentro do meu carro e tentou roubar-me.""Tudo aconteceu muito depressa, provavelmente estavam a seguir-me há algum tempo. Mal percebi o que estava a acontecer, reagi e dei dois murros no capacete. Foi com tanta força que a viseira partiu e ele caiu para trás", prosseguiu o jogador."Instantes depois apareceu outro homem e arrastou-o dali para fora", concluiu.