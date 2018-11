Ex-dirigente conta que Milan quis contratar Ronaldo em 2017

O Milan quis contratar Cristiano Ronaldo no verão de 2017. Quem o revela é Marco Fassone, antigo CEO dos rossoneri, numa entrevista em Itália. O dono do clube, o chinês Yonghong Li, queria conta com o português e chegaram a iniciar-se conversações com Jorge Mendes. Mas Fassone quando soube dos valores, convenceu-o a não avançar com o negócio."É verdade, Yonghong Li queria o Cristiano Ronaldo no Milan. Ele acreditava que o jogador teria forte impacto no mercado chinês. Por outro lado o Ronaldo queria deixar o Real Madrid e em julho de 2017 encontrámo-nos com o seu empresário, Jorge Mendes, para verificar os custos e a disponibilidade do jogador. Eu convenci-o a abdicar desse sonho, o Ronaldo era demasiado caro", contou o antigo dirigente do clube de Milão.