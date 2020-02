Ex-leão Viviano a um passo de reforçar Inter Milão

Sem clube desde que rescindiu com o Sporting em setembro, Emiliano Viviano poderá estar perto do regresso ao ativo e logo pela porta grande. Segundo adiantam vários meios de comunicação italianos, o guarda-redes de 34 anos estará a um pequeno passo de ser confirmado como reforço do Inter Milão, numa contratação de urgência em face da situação de Samir Handanovic, esloveno que se lesionou num dedo da mão.Segundo o 'Corriere dello Sport', Viviano já terá mesmo efetuado exames médicos, devendo nos próximos dias apresentar-se nos treinos sob o comando de Antonio Conte. A confirmar-se esta transação, o guarda-redes irá assinar vínculo com o atual líder da Serie A, uma equipa que tem de momento apenas Daniele Padelli como opção para a baliza.