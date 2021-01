Ex-Olhanense Murilo assina pelo Viterbesse: «Um clube grande por trás do projeto»

Murilo trocou o Livorno pelo Viterbesse, da Série C italiana, após cinco temporadas e meia no único clube que conhecia até então em território transalpino. O avançado brasileiro, de 25 anos, findou a formação ao serviço do Olhanense e está feliz com o novo capítulo da carreira.





"Saí do Livorno após vários anos, com uma história bonita no clube, conquistei títulos, mas o meu ciclo tinha terminado. A Viterbese veio com um projeto muito ambicioso e é um clube grande por trás do projeto, isso motivou-me e convenceu-me a fazer essa escolha", vincou à assessoria de imprensa, descrevendo o sentimento de já se ter estreado pelo novo emblema."Acredito que fiz uma boa partida, criei ocasiões importantes, passei perto de fazer o primeiro golo com a nova camisola, mas o mais importante de tudo foi conquistar os três pontos atuando fora de casa", descreveu Murilo.