Ex-portista Imbula emprestado pelo Stoke ao Lecce

O francês Gianelli Imbula, que alinhou no FC Porto em 2015/16, vai alinhar no Lecce, por empréstimo do Stoke, que ficou com opção de compra do médio, anunciou este sábado o clube italiano.





Imbula, de 26 anos, chegou aos dragões proveniente do Marselha, tendo, depois, rumado ao emblema inglês, que já o cedeu a Toulouse, Rayo Vallecano e agora ao Lecce, que regressou à Série A.O médio foi contratado pelo FC Porto, no início da época de 2015/16, por 20 milhões de euros, tendo saído, em janeiro de 2016, por 24.