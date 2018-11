Expulsão frente à Juventus vale dois jogos de castigo a Higuaín

O argentino Gonzalo Higuaín, avançado do AC Milan, foi esta terça-feira suspenso por dois jogos, em consequência da expulsão no encontro com a Juventus, anunciou hoje a Comissão Disciplinar da Liga Italiana."[Higuaín teve] Uma conduta gravemente desrespeitosa para com o árbitro, tendo-o abordado, ao minuto 38 do segundo tempo, de forma descontrolada e ameaçadora", descreveu o organismo a conduta do avançado, que falhará os jogos com a Lazio, dos portugueses Bruno Jordão e Pedro Neto, e o Parma, de Bruno Alves.Higuaín tinha antes falhado uma grande penalidade, aos 41 minutos, num encontro que a Juventus venceu por 2-0, com o avançado português Cristiano Ronaldo a fechar a contagem, aos 81, na recarga a um remate do compatriota João Cancelo, marcando o oitavo golo no campeonato.