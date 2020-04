Ezio Vendrame, conhecido como o George Best italiano, morre aos 72 anos

Ezio Vendrame, conhecido por muitos como o George Best italiano pelas semelhanças físicas e técnicas com o irreverente jogador britânico, faleceu este sábado aos 72 anos vítima de um tumor.

Vendrame estava há muito afastado da vida pública devido à doença e foi também treinador e escritor. Entre vários livros, escreveu uma autobiografia na qual confessou que um dia driblou todos os seus colegas de equipa durante um jogo - guarda-redes incluído -, parou a bola em cima da linha da própria baliza e iniciou um lance de ataque como se nada se passasse, conta a 'Gazzeta dello Sport'.



Depois de três épocas no Vicenza entre 1973 e 1974, Ezio Vendrame foi para o Nápoles na época seguinte mas cumpriu apenas três jogos pelos napolitanos, por divergências com o técnico Luis Vinicio.



O italiano, que atuava pelas alas do ataque, nunca alcançou o sucesso desportivo de George Best, mas tinha muitos dos seus tiques de irreverência da lenda do Manchester United e também gostava de desrespeitar as regras, o que provocava desentendimentos com treinadores e companheiros de equipa.