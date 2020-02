Fabio Cannavaro: «Fico com pele de galinha quando vejo Dybala a jogar com Cristiano e Higuaín»

Fabio Cannavaro, esse, não acredita que a Juventus esteja à beira da implosão apesar dos resultados menos bons ultimamente e das notícias que dão conta de que terá de ser feita uma revolução na equipa (de treinador a jogadores).





"Já não é a equipa dominadora da época passada, mas continua a ser uma equipa de topo. Não vai ter problemas com o Lyon na Champions. Investiu imenso nessa prova e, como tal, precisa que o plantel melhore os índices físicos e atinja o pico em abril e maio", advoga o técnico do Guangzhou Evergrande, frisando: "Fico com pele de galinha quando vejo Dybala a jogar com Cristiano e Higuaín. Ronaldo é devastador lá na frente, mas tem sido o único a fazer golos. Há que atingir um ponto de equilíbrio."