Fabio Cannavaro tem primeiro trabalho como treinador em Itália na Serie B, ao serviço do Benevento, 14º classificado do respetivo campeonato. O antigo Bola de Ouro cumpriu toda a carreira de técnico fora do país-natal, particularmente na China, onde foi duas vezes campeão nacional ao serviço do Guangzhou.Cannavaro, de 49 anos, sucede a Fabio Caserta no cargo e vai ser apresentado na quinta-feira.