Fabio Fognini contra o regresso do futebol em Itália: «Estão loucos, só pensam no negócio»

Fabio Fognini lançou duras críticas aos responsáveis do futebol italiano que equacionam retomar a Serie A apesar da situação delicada que o país atravessa devido à pandemia do novo coronavírus e o tenista mostra-se incrédulo com esse cenário.





"Para mim, eles estão loucos. Milhares de pessoas morreram e eles só estão a pensar na bola. Brincam com a saúde das pessoas e só pensam no negócio. Qual é o sentido de reabrir o jogo sem espectadores? Que sentido teria um San Siro vazio? Isso é inconcebível, por favor..." afirmou, em entrevista ao 'Corriere della Sera'.Quanto ao ténis, o atleta de 32 anos acha muito difícil que a época de 2020 possa ser concluída e garante que só voltará aos courts quando tiver certezas absolutas de que é seguro fazê-lo. "Falei com Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Feliciano López e Roger Federer, mas tenho a minha própria opinião: não vamos jogar mais em 2020. Também falei com os meus amigos do futebol Mattia Perin, Domenico Criscito e Emiliano Viviano. O discurso económico é bom, mas até eu ter 110% de certezas não vou jogar. Vou perder pontos e dinheiro? Paciência..."Fognini contou ainda como tem passado a quarentena na companhia da esposa, a ex-tenista Flavia Pennetta, e revelou que está a tentar convencê-la a voltar a competir."No início foi difícil porque estávamos tensos e preocupados. Mas depois definimos a nossa rotina, as coisas estão a correr bem e estou a tentar convencer a Flavia a voltar ao circuito em 2021. Falei com a Francesca Schiavone e o Corrado Barazzutti para serem os seus treinadores e eu serei o seu manager. Até já tenho um calendário definido para ela", explicou o tenista de 32 anos.