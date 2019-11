O antigo internacional italiano Fabio Grosso é o novo treinador do Brescia, sucedendo a Eugenio Corini, que foi despedido no domingo, após a derrota por 2-1 em Verona, anunciou esta terça-feira o clube da liga italiana.O técnico não estava a trabalhar, mas tinha ainda contrato em vigor com o Verona, tendo sido obrigado a rescindir com o clube que ajudou a subir à Serie A no final da época passada para poder aceitar a proposta feita agora pelo Brescia.Campeão do mundo pela squadra azzurra em 2006, Fábio Grosso terminou a carreira de futebolista em 2012, na Juventus, e iniciou na época seguinte a de treinador nos escalões de formação da equipa de Turim.Em 2017/18 esteve no Bari, tendo sido sexto classificado na Série B, e na época passada foi afastado do Verona na reta final do campeonato.Eugenio Corini foi demitido do comando técnico do Brescia na sequência de uma série de seis jogos sem vencer, que culminou com a derrota com o Verona, por 2-1, no domingo, ocupando atualmente o 19º e antepenúltimo lugar da Série A, com sete pontos, os mesmos do último, o Spal.