Fabio Liverani confirmado como novo treinador do Parma de Bruno Alves

O Parma, de Bruno Alves, confirmou esta sexta-feira Fabio Liverani como o novo treinador da equipa, num acordo válido por duas épocas.

O anterior técnico do Lecce, 18.º e, por isso, relegado para a segunda divisão, substitui Roberto D'Aversa, demitido após concluir a época em 11.º. Desde 2016, D'Aversa levou o clube desde a terceira divisão até à Serie A.

"Este é o resultado do desaparecimento, nas últimas semanas, da coesão, união, harmonia e entusiasmo mútuo que sempre foram a chave do sucesso do clube", justificou o Parma.

O clube que venceu a Taça UEFA (atual Liga Europa) em 1995 e 1999, a Taça das Taças em 1993 e a Supertaça Europeia em 1993, faliu em 1995, sendo relegado para a quarta divisão.

Bruno Alves, agora com 38 anos, chegou ao clube em 2018, já de regresso ao convívio entre os 'grandes'.

O acordo com Fabio Liverani entra em vigor em 1 de setembro.

Esta é a quinta troca de treinador no defeso depois de Andrea Pirlo chegar à Juventus, o Torino comprometer-se com Marco Giampaolo, o Cagliari contratar Eusebio di Francesco e o Génova optar por Rolando Maran.

A liga italiana arranca a 19 de setembro.