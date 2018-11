Fàbregas é sonho do AC Milan

O Milan quer reforçar o meio-campo com Fàbregas, médio espanhol que tem sido pouco utilizado no Chelsea de Sarri. Cesc é o principal alvo do emblema transalpino, que se debate com um problema de lesões na intermediária. O principal obstáculo é o elevadíssimo salário que Fàbregas aufere em Londres. O Milan não tem possibilidade de lhe pagar 700 mil euros por mês e, como tal, para a operação ser coroada com êxito, o internacional espanhol terá de aceder a baixar o ordenado. A alternativa a Cesc é Stanislav Lobotka, médio eslovaco do Celta de Vigo.