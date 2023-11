Fàbregas sonha em levar Como à Champions em cinco anos: «Se sonharmos alto, podemos chegar lá»

O antigo futebolista espanhol Cesc Fàbregas assumiu-se esta terça-feira preparado para a primeira experiência como treinador, no Como, da segunda divisão italiana, com a ambição de chegar à Liga dos Campeões em cinco temporadas.

Campeão do mundo (2010) e europeu (2008 e 2012) pela Espanha, o ex-médio marcou presença na cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa, na qual falou sobre a sua ida para Como, primeiro para encerrar a sua carreira e, agora, assumir o comando técnico.

"Sonhamos alto e somos ambiciosos. Penso que estamos no bom caminho e temos a mentalidade correta. Temos de criar essa cultura no centro de treinos. É o que tentarei fazer, com as minhas próprias ideias, e rodeado de gente competente. Se sonharmos alto, podemos chegar lá [à Liga dos Campeões]", assumiu o antigo jogador, de 36 anos.

Fàbregas orientava a equipa de juniores do Como e foi anunciado na segunda-feira, de forma interina, no cargo de treinador do conjunto sénior dos transalpinos, que ocupa o sexto posto da Serie B, de acesso ao playoff de promoção à elite do futebol italiano. "Sinto-me ótimo e preparado. Foi algo que aconteceu muito rápido, nos últimos dias. Tenho muito respeito pelo treinador que esteve no cargo no último ano e meio. É um grande desafio para mim. Estou habituado à pressão e aos requisitos que o clube quer. São tempos muito entusiasmantes", realçou, no palco principal da cimeira tecnológica.

Ao lado do dono do clube, o indonésio Mirwan Suwarso, Fàbregas diz-se orgulhoso de ter terminado uma carreira de sucesso enquanto futebolista no Como, no qual frisou a "entusiasmante visão" que o clube possui para o futuro, assente num "bom projeto". "[Chegar à Serie A] É um dos principais objetivos, qualquer que seja o meu cargo. Queria ser treinador do Como, não esperava que fosse tão cedo, mas esta é uma oportunidade. É um projeto a longo termo, não estou aqui só por alguns meses. Confio no clube, nas pessoas e a minha família encontrou ali a felicidade", assegurou.

Fàbregas elogiou a estrutura do clube transalpino e mal pode esperar "por continuar o crescimento", considerando ser "uma pessoa muito confiante e positiva" e que gosta de "estar rodeado de pessoas trabalhadoras", numa vertente onde o gosto é recente. "Não me focava em ser treinador até ao confinamento. Tive uma boa carreira, passei por grandes clubes, e nunca tive tempo para me sentar e pensar no que queria fazer depois. Pensamos que vamos ser futebolistas para sempre, mas não somos. Passa até muito rápido, na verdade", explicou, ressalvando o entusiasmo pela nova experiência.

Enquanto futebolista, Fàbregas formou-se no Barcelona e, além dos espanhóis, foi também figura de grande relevo nos franceses do Mónaco e nos ingleses do Arsenal e do Chelsea, nos quais opinou sobre a atualidade dos clubes da principal divisão inglesa.

"O Chelsea está a crescer. Eles investiram em juventude e esperam que os resultados cheguem, talvez não este ano, mas nos próximos. Geralmente, o Chelsea investe para obter resultados imediatos, mas agora investiram para o futuro e estão mais pacientes. O Arsenal acreditou em Mikel Arteta e os resultados estão a provar a aposta. É o clube perfeito para se ver como acreditam numa pessoa e no projeto que tinham", analisou.