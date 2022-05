Fabrizio Miccoli posto em liberdade após cumprir quase seis meses na cadeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabrizio Miccoli saiu esta sexta-feira em liberdade condicional após cumprir quase seis meses na cadeia por extorsão agravada, ao estilo da máfia italiana. O Tribunal de Veneza concedeu-lhe a possibilidade de cumprir o remanescente da pena total de três anos e três meses com condicionantes.O antigo futebolista que em Portugal passou pelo Benfica poderá, assim, gerir a escola de futebol que tem em Lecce mas terá estar em casa antes da meia-noite, por exemplo. Além disso, não poderá contactar com as vítimas. Esta preso desde 24 de novembro e cumpriu quase seis meses na cadeia.Miccoli foi condenado por, entre outros casos, pedir ao amigo Mauro Lauricella para recuperar 12 mil euros junto de Andrea Graffagnini.