Farto das críticas, Balotelli desafia adeptos a visitar centro de treinos do Brescia

A novela em torno de Mario Balotelli e Brescia ganhou, este sábado, mais um capítulo. Farto das críticas que tem sido alvo por parte dos adeptos do clube, o avançado italiano decidiu publicar um vídeo na sua página oficial do Instagram, onde desafiou os seus críticos a visitar... o centro de treinos do Brescia.

"Já chegam essas perguntas sobre se eu treino ou não. Sim, eu treino, sempre vim treinar, já basta de me perguntaram se eu o faço ou não. Se querem saber se vou treinar, venham aqui [centro de treinos do Brescia], costumo ter sessões duplas de treinos, uma pela manhã e outra pela tarde, até domingo. Venham cá e poderão ver", apontou.